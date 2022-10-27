Проверьте, есть ли вы в этом списке.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые уже в ноябре 2022 года могут столкнуться с проблемами в личной жизни. Их ждут испытания, которые придется преодолевать.

Телец

Эксперты уверены, что Тельцам не хватает уверенности в себе. Они не любят себя, поэтому и мир к ним не всегда благосклонен. Все это отражается и на их отношения с партнерами. Пока вы сами не научитесь ценить себя, ваш партнер не будет этого делать. В ноябре у вас может возникнуть серьезный скандал, итог которого будет зависеть только от вас. Если вы не можете самостоятельно с этим справиться, обратитесь за помощью к психологу.

Весы

Весы бывают слишком категоричными, что совсем не устраивает их вторых половинок. Вам стоит шире смотреть на мир, если хотите наладить контакт с любимым человеком. В противном случае вы рискуете остаться одни, что также вас не обрадует, ведь вы не выносите одиночества. Чтобы избежать серьезных конфликтов, подумайте о том, как заранее сгладит острые углы. Порадуйте свою вторую половинку и насладитесь временем вместе.

Видео дня

Напомним, три знака Зодиака вскоре добьются больших успехов.

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