Эксперты составили лунный календарь на март и рассказали, какие дни принесут много удачи и даже подарят шанс разбогатеть. Оказалось, в первом месяце весны будет несколько важных дат. Когда можно сорвать куш - читайте ниже.

Начало марта

В начале месяца, как утверждают эксперты, судьба предоставит сразу два шанса. 4 и 5 марта вы можете проводить переговоры, искать новую работу. В эти дни вы сможете улучшить свою жизнь и получить возможность обогатиться. Однако не стоит забывать, что для успеха нужно трудиться, а не сидеть, сложа руки.

Также вы можете поймать удачу за хвост 9 и 10 марта. В эти дни убывающая Луна будет позитивно влиять на творческих и амбициозных людей. Они смогут найти новые источники дохода и реализовать себя в очень прибыльном деле.

Видео дня

Середина и конец марта

В период с 16 по 17 марта, когда убывающая Луна будет в Козероге, эксперты советуют проявить мудрость и не торопиться. В эти дни вы можете обрести небывалое богатство, но для этого придется проявить все свои знания и навыки. Не нужно тратить деньги на пустяки, лучше задуматься о правильном вложении средств в дело, которое точно принесет успех.

Финальным и самым удачным днем в марте, когда вы сможете заработать немало денег, станет 23 число. Эта дата будет судьбоносной для тех, кто начинает новые проекты и ищет поддержки. Вы получите все, о чем мечтаете, нужно лишь уверенно идти к цели.

Напомним, ранее стало известно, какие дни марта станут самыми опасными и могут оставить вас без денег.

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