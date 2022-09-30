Девушки, рожденные под этими знаками, в указанный период рискуют не избежать неприятностей.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых рискуют испортить себе жизнь на следующей неделе – в период с 3 до 9 октября.

Речь идет о двух знаках, Девушки, рожденные под ними, в указанный период столкнутся с неприятностями.

"Черная" полоса начинается у этих знаков Зодиака

На следующей неделе Девы рискуют нажить себе новых врагов или завистников. От этого проблем в жизни у них значительно прибавится. Чтобы попытаться избежать подобного развития событий, астрологи советуют Девам не делиться своими планами и целями с посторонними людьми. Особенно скрытные и инициативные представительницы данного знака смогут прожить указанный период без особых неудач.

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Не очень хорошей неделя обещает быть и для девушек, родившихся под знаком Водолея. Настроение у них будет преобладать не самое лучшее. Из-за этого дни могут превратиться в пытку. Самокритика и возвращение в прошлое не дадут девушкам-Водолеям уверенно смотреть вперед. Негативные мысли и разочарование в себе будут отравлять их новые дни. Звезды рекомендуют все же пытаться брать себя в руки и сдерживать эти угнетающие мысли.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых будут весьма удачными на следующей неделе.

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