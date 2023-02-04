Овнов ждет непростой день, им придется сделать важный шаг.

В воскресенье, 5 февраля, Девам стоит готовиться к проблемам в личной жизни. А Весам можно забыть о проблемах, они искупаются в водопаде из денег. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе от УНИАН ниже.

Овен

Овнов ждет непростой день, им придется сделать важный шаг. Карты Таро сулят вам новые горизонты, однако для рывка вперед придется постараться.

Телец

Тельцы будут пожинать плоды своих усилий. И только от них зависит, какими будут эти плоды. Если вы ленились, то не ждите похвалы, а если же много трудились - готовьтесь к одобрению от начальства.

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Близнецы

Близнецов ждет борьба. Вам придется защищать свои границы и дать отпор тем, кто пытается их нарушить.

Рак

5 февраля Раки могут подумать, что они зашли в тупик. Однако это не так, вы просто устали и нуждаетесь в отдыхе.

Лев

Львов ждет приятная встреча. К вечеру вы можете расслабиться и сбежать ото всех.

Дева

В личной жизни Дев может начаться буря. Споры могут возникнуть из-за денег. Война в семье может сильно отразиться на настроении. Не жадничайте, финансы - не главное в этой жизни.

Весы

Карты Таро сулят Весам водопад из денег. Вы сможете решить свои проблемы и заручиться поддержкой близких.

Скорпион

Скорпионов ждут эмоциональные качели. Вы можете начать тревожиться из-за пустяков и испорите свое же настроение. Не верьте всему, что слышите.

Стрелец

Стрельцов ждет приятная новость. Вы будете удовлетворены своей работой и сможете насладиться идиллией дома.

Козерог

Карты Таро советуют Козерогам использовать этот день для важных решений. Вы будете проницательны и сможете понять, что нужно сделать для успеха.

Водолей

5 февраля Водолеи получат шанс круто изменить свою жизнь. Соглашайтесь, даже если боитесь.

Рыбы

Рыбы будут витать в облаках и зациклятся на своих мечтах. Однако ничего плохого в этом нет, иногда нужно позволить себе на время забыть о серьезных вещах.

Ранее астрологи предупредили, что мечты и планы трех знаков Зодиака разобьются в дребезги уже на следующей неделе.

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