К сожалению, новая неделя принесет некоторым знакам Зодиака разочарование.

С 6 по 12 февраля представители трех знаков Зодиака могут столкнуться с серьезными проблемами. Астрологи сулят им тотальные неудачи. Кто оказался в списке тех, кому не повезет - читайте в прогнозе ниже.

Близнецы

Астрологи считают, что Близнецы могут столкнуться с серьезными препятствиями, которые помешают им осуществить задуманное. Все планы могут разбиться в дребезги, начнется хаос.

Близнецам стоит подготовиться к проблемам заранее. Не стоит расслабляться и убегать от решения важных вопросов. Трусость может лишь усугубить ситуацию, потому смело двигайтесь вперед и попытайтесь избежать неприятностей. В этом вам может помочь семья, родственники, которых вы "списали со счетов", могут подставить надежное плечо.

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Дева

Девы слишком замечтались, а теперь они могут столкнуться с тем, что судьба может разбить их розовые очки. Прозрение может быть болезненным. Однако не стоит забывать, что даже если все мечты окажутся пылью, вы всегда можете создать новые.

Возможно, вам пора ставить новые цели и полностью пересмотреть свое отношение к жизни. Расценивайте события, которые вас разочаруют, не как наказание свыше, а как ценный урок.

Стрелец

Астрологи считают, что новая неделя принесет Стрельцам немало сомнений. Вы можете пострадать из-за своей же нерешительности. Не стоит зацикливаться на проблемах, так вы лишь усугубите свое состояние.

В начале недели вам будет казаться, что весь мир против вас. Но это не так. Негативные ситуации, которые могут произойти, не будут преследовать вас вечно.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что новая неделя принесет любовь и райское наслаждение этим знакам Зодиака.

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