Карты Таро советуют Ракам не затягивать с делами.

В субботу, 24 июня, Тельцы смогут легко обогатиться, им очень повезет. А Девам придется много думать и принимать сложное решение, итог которого им может не понравиться. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

В этот день Овнам стоит задуматься о том, что о них думают люди. Не игнорируйте советы и адекватную критику. Порой все это очень помогает при выборе дальнейшего пути.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам легкие деньги. Вы без труда сможете набить хрустящими купюрами свой кошелек. Однако помните, что во всем важна честность, не хитрите и не предавайте свои принципы.

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Близнецы

В субботу Близнецам стоит навести порядок в своем доме и в своих мыслях. Проведите генеральную уборку и хорошо обдумайте все свои поступки. Возможно, недавно вы оступились и что-то сделали неправильно.

Рак

Карты Таро советуют Ракам не затягивать с делами, которые кажутся скучными. Даже если вы не хотите что-то делать, заставьте себя побыстрее расправиться со всеми задачами. Это освободит ваш вечер и даст вам возможность отдохнуть с чистой совестью.

Лев

Львам стоит задуматься о переезде. Возможно, вам нужно сменить обстановку, попробовать свои силы на новой работе или же закрутить головокружительный роман. Ваша душа требует приключений.

Дева

Карты Таро сулят Девам сложный день. Вам придется принимать важные и очень непростые решения. Обдумывайте все по несколько раз, вам нельзя ошибиться.

Весы

Весы могут получить неожиданный сюрприз. В субботу вы узнаете, что вас будто бы оберегают от всего плохого. Будьте благодарны за такую заботу, это весьма важно.

Скорпион

Скорпионам стоит исполнить свою маленькую мечту. Купите себе то, что давно хотели. Порадуйте себя и не жалейте денег, порой можно не экономить.

Стрелец

Стрельцы будут погружены в раздумья. Вы в шаге от важного прорыва, но почему-то боитесь. Обсудите свои планы с близкими людьми и решайтесь.

Козерог

Козерогам стоит быть осторожнее, не провоцируйте скандалы. Вы рискуете навлечь на себя гнев агрессивного человека, который может вам навредить. Опасайтесь друзей со "взрывным" характером.

Водолей

Водолеи могут потерять любовь всей своей жизни. Все испортит одна досадная ошибка. Постарайтесь не допустить всего этого, вы знаете, о чем идет речь.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам встречу с человеком, который, как вы думали, навсегда остался в прошлом. Постарайтесь не показывать, что вы удивлены. Держите себя в руках и выслушайте того, кто решит с вами поговорить.

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