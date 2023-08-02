Тельцы могут потерять немало денег.

Тарологи составили гороскоп на 3 августа для всех знаков Зодиака. Овнам стоит опасаться людей, которые могут уничтожить их репутацию. А Девам стоит расправить крылья, их ждет невероятный день! Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

Большая угроза зависла над Овнами. Вам срочно нужно задуматься о том, что грозит вашей репутации. Кто-то попытается вас сильно унизить, вы рискуете сгорать от стыда.

Телец

Тельцы могут потерять немало денег. Возможно, вам придется "откупиться" от каких-то серьезных проблем. Также есть риск обострения болезней, уделите внимание своему организму.

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Близнецы

В этот день Близнецам повезет, они сумеют доказать всем свою правоту. Однако не спешите задирать нос, найдутся те, кто все равно попытается вам перечить. Наберитесь терпения и сдерживайте гнев.

Рак

3 августа Раки насладятся отдыхом и обретут долгожданную гармонию. Вы сумеете поговорить с человеком, который многое для вас значит. Будьте честны и говорите обо всем, что думаете.

Лев

Карты Таро советуют Львам не откладывать все важные дела. Сначала займитесь работой и выполните свои обещания. А лишь потом думайте об отдыхе.

Дева

Гороскоп по картам Таро на четверг сулит Девам удачную возможность. Вам очень повезет, появится шанс заработать немало денег. Ловите удачу за хвост, пока она не скрылась за горизонтом!

Весы

Весы сумеют примириться с давними врагами. Вы наконец-то найдете в себе силы, чтобы зарыть топор войны. Оставьте обиды в прошлом, без них вам будет куда легче двигаться вперед.

Скорпион

Карты Таро советуют Скорпионам провести ревизию. Вы могли потерять важную вещь, которая очень дорога как память. Если это случится, ищите ее там, где вы были счастливы в последний раз.

Стрелец

Стрельцы рискуют нарваться на критику. Кто-то решит поставить вас на место. Однако если вы понимаете, что все заявления являются банальными придирками, не давайте себя в обиду.

Козерог

Козерогам стоит уделить время своим увлечениям. Вы часто отдаете все силы работе и забываете хоть иногда себя радовать. Пришло время наверстать упущенное.

Водолей

Водолеи будут приятно удивлены. В их жизни назревают глобальные перемены, и в четверг вы начнете это осознавать. Не бойтесь, все будет хорошо.

Рыбы

Карты Таро советуют Рыбам сжечь все мосты. Наберитесь смелости и сделайте то, о чем так давно мечтали. Порой стоит рискнуть, результат может быть невероятным.

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