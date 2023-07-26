Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что ждет Украину в августе, продолжит ли Россия терроризировать наши города и уничтожать архитектуру, а также жителям каких городов стоит быть максимально осторожными и когда наконец-то закончится война.

Влад, в августе Украина будет отмечать День Независимости, а все мы знаем, как сильно Путин любит красивые даты. Скажите, ждать ли украинцам очередного террора в преддверии праздника?

Да, в этом месяце будет очень плохое расположение Черной Луны. Она будет проходить прямо по стереиму планет натальной карты Украины. Черная Луна несет негатив и разного рода опасности, особенно вблизи 24 августа. Поэтому после 15-х чисел августа есть опасность для Запорожской АЭС и предприятия "Крымский Титан". Может быть техногенная катастрофа.

Ну, и в течении всего месяца будет продолжаться бомбежка портовых зон. Также в Киеве Путин может устроить похожий Армагеддон, как в Одессе. Единственное, что может нас спасти - это военный переворот в России, который может состояться с 19 по 25 августа. В гороскопе Путина Марс будет проходить по Сатурну и Меркурию. Есть большой шанс, что то, что не сделал Пригожин, сделает, например, российский генерал Михаил Теплинский.

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Шансы на переворот в Москве могут быть увеличены, если диктатор таки применит тактическое ядерное оружие.

А какая вероятность того, что в августе Путин действительно его применит?

Он постоянно повышает ставки. Поэтому чем дальше в лес - тем больше дров и больше вероятности, что он его применит. Тем более Путин его уже вывез на территорию Беларуси. Они могут сделать вид, что ЧВК "Вагнер" захватили эти боеголовки и именно эта группировка виновата в ударе ядерным оружием. Более того, если таки будет применено ядерное оружие, то, скорее всего, по Польше.

На днях Россия устроила ракетную атаку на Одессу, в результате которой был уничтожен Спасо-Преображенский собор. Чем это обернется для Путина и понесет ли он наказание?

Я давно говорил, что самая опасная ситуация будет в Одессе, потому что, согласно гороскопу, по этому городу проходил Марс - планета убийств и разрушений. То есть ось катастроф надвинулась на Одессу где-то до 2 сентября 2024 года. Впереди еще целый август, поэтому не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги. Вот эта ось катастроф будет сейчас рушить исторические здания.

Что касается именно Спасо-Преображенского собора, то ее святил антихрест Кирилл (генерал-полковник ФСБ Гундяев) ровно 13 лет назад, 21 июля. Так вот, он освятил все эти ракеты и ровно через 13 лет они уничтожили этот собор. Из этого получается, что человеку с Черной Луной в Стрельце нельзя становиться священником и возглавлять идеологические системы. Если бы у него была сильная господняя сила, этого бы не произошло.

После уничтожения собора Путин будет гореть в аду. Я говорил, что Одессу-маму трогать нельзя. А кто посмеет ее тронуть, тот сгорит в пепле. Путину это аукнется уже окончательно и бесповоротно. Нельзя трогать священный город.

Поэтому после уничтожения собора, великое провидение Господа Бога просто уничтожит диктатора. Теперь я абсолютно уверен, что жить он не будет. Его убьют в ближайший год.

То есть до суда в Гааге он не доживет?

Да, это однозначно. Его грохнут намного раньше. Господь Бог ему этого не простит. Путин - это демон, дьявольское отродие.

Вы сказали, что самый опасный период в Украине начнется с 15 августа. Какие города могут пострадать в первую очередь?

Плохая судьба может ждать Сумы и Сумскую область, Днепр, Николаев и все города возле Дуная. Например, Болград, Измаил, Черноморск, пгт Южный, Очаков и другие. Нам просто необходимы противокорабельные комплексы NASAMS и Patriot. Мы их получим в течении месяца, и тогда нам не будут страшны российские ракеты.

Но еще раз хочу сказать, что самая опасная ситуация будет в Одессе, может быть много жертв. Путин захочет ее уничтожить, стереть с лица Земли, как он это сделал с Мариуполем, Харьковом и Бахмутом.

А чего стоит ждать жителям запада Украины? Например, недавно Россия внезапно обстреляла Львов.

Такая ситуация будет продолжаться. Если раньше бомбили только Львов, то сейчас могут еще наносить удары по Ивано-Франковску и Черновцах. С Черновцами вообще неоднозначная история. Путин считает, что этот город является территорией Румынии, поэтому туда тоже может что-то прилетать. Тем более, там тоже есть красивые исторические центры, а у диктатора сейчас задача уничтожать именно их.

Есть ли у нас шанс как-то исправить ситуацию и обезопасить города от массированных обстрелов?

Да, если ВСУ начнут бомбить Рублевку. Вы заметили, что после того, как дроны полетели на Москву, они перестали бомбить Одессу? Еще несколько таких дронов на Россию и все. Путин понимает только удар в зубы. По отношению к нему нужно применять только силу. То есть, когда на Россию полетят ATACMS и самолеты, мы выиграем в войне. Что мешает Байдену за один день, как он говорит, дать нам ATACMS? Мы бы просто уничтожили Черноморский флот, тогда Россия не уничтожала бы Одессу.

Скажите, будут ли какие-то победы у ВСУ в августе?

В августе практически все планеты будут ретроградными, поэтому больших продвижений на фронте я не предвижу. Все начнется гораздо веселее после 27 августа, когда Марс выйдет из Девы - планеты мелкой борьбы. То есть пока ситуация будет такая: десять шагов вперед, два назад. Зато есть хорошая возможность прорыва фронта после 27 августа и весь сентябрь. Тогда уже российский фронт посыпется и Россия объявит о новой волне мобилизации.

Можем ли мы в ближайшее время освободить какие-то территории?

Конечно. В первую очередь мы вернем Бахмут. Также мы освободим мелкие населенные пункты. Будут небольшие продвижения. Однако есть одна ключевая точка - Волноваха. После ее освобождения мы выиграем войну. Я думаю, что даже круче будет забрать ее, чем Крым. Там железнодорожные пути, поэтому если мы перекрываем Волноваху и будет подбит Крымский мост, то сам Крым окажется в блокаде.

И напоследок скажите: когда закончится война?

Я теперь точно знаю, что нам будет предоставлено все для того, чтобы мы выграли войну под президентские выборы в Америке. Война специально растягивается Джо Байденом, и так будет до середины следующего года. То есть он хочет победить на выборах и принять Украину в НАТО.

Этой зимой все будет происходить так, чтобы мы теряли свои территории, а в это время Байден якобы будет искать шаги к всеобщему примирению. Но в конечном итоге Зеленского не переломить, он не согласится потерять территории.

Единственный шанс у Байдена выиграть выборы - сделать так, чтобы война затянулась. Потом в марте он даст нам самолеты в полном объеме и объявит о том, что он спас Европу и весь мир, и что именно благодаря ему закончилась российско-украинская война.