По словам Романа Шептицкого, вскоре Украина одержит победу в войне.

Экстрасенс Роман Шептицкий заявил, что взрывы в Новофедоровке вкорне изменят ход войны в Украине. По его словам, эта ситуация может ускорить освобождение юга Украины от российских оккупантов.

"Враг обязательно будет пытаться отомстить. Но эта ситуация с Крымом - это возможность ускорить нашу победу. И это будет неожиданно для всех", - сказал Шептицкий на своем YouTube-канале.

Он добавил, что следующие 24 дня будут очень важными для Украины. В этот период мы будем получать очень много новостей.

Также Шептицкий отметил, что "острым" остается вопрос с Запорожской атомной электростанцией. По его словам, оккупанты могут отомстить за взрывы в Новофедоровке с помощью ЗАЭС.

"Сейчас наши военные доказывают, что для нас нет ничего невозможного. Поэтому победа будет обязательно за Украиной. Это уже факт", - добавил эксперт.

Напомним, ранее экстрасенс Роман Шептицкий заявил, что взрывы в Новофедоровке вкорне изменят ход войны в Украине.

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