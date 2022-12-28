Судьба подготовила им череду испытаний.

Астролог Влад Росс назвал четыре знака Зодиака, которые уже в следующем году столкнуться с рядом проблем. Им придется буквально выживать в этом жестоком мире.

Рак

Для Раков 2023 год будет неблагоприятным в деловой сфере и в плане дальних поездок. Не менее сложной ситуация будет и в личной жизни. Судьба может поставить вас перед серьезным выбором, от которого будет зависеть ваше будущее. При этом одинокие представители этого зодиакального созвездия могут встретить вторую половинку. К слову, в карьере у вас также могут быть проблемы, конкуренты не дадут о себе забыть.

Стрелец

Как сказал Влад Росс в интервью "Главреду", Стрельцам стоит быть осторожными с документами. Внимательно читайте то, что подписываете. Обращайтесь за помощью к юристам, если что-то не понимаете. Есть риск, что вас могут "надуть" на крупную сумму денег.

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Водолей

У вас могут возникнуть конфликты дома. Вероятно, ваша вторая половинка ждет от вас более решительных шагов, однако вы по какой-то причине не готовы выводить ваши отношения на новый уровень. Также у вас могут быть проблемы со здоровьем.

Рыбы

По словам астролога, Рыбы - главные неудачники 2023 года. У них будут проблемы буквально на всех фронтах. Здоровье также может их подвести. Влад Росс рекомендует сбавить обороты и заняться своим внутренним состоянием.

Напомним, три знака Зодиака сделают рывок в карьере в 2023-м.

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