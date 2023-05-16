Рожденные под этими знаками женщины могут столкнуться с массой неприятностей.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы рискуют подпортить себе жизнь до конца текущей недели, до 21 мая включительно.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками женщины могут столкнуться с массой неприятностей.

Неудачницы недели по знаку Зодиака - кто в списке

Препятствовать прогрессу женщин-Весов в указанный период будут их колебания и осторожность. В том случае, если им удастся их побороть, они смогут извлечь пользу из любой ситуации. В противном же случае дни будут напряженными и полны непредсказуемых жизненных поворотов. Астрологи рекомендуют проявлять смелость и активность, не закрываться в себе, обращаться за помощью к близким.

Видео дня

Напряженные дни могут получиться у женщин-Козерогов. Им предстоит справиться с навязчивыми мыслями, а также сделать важный выбор, который повлияет на всю их дальнейшую жизнь. Чтобы ничего не испортить, Козерогам нельзя рисковать без необходимости. Очень важно для них будет выйти из зоны комфорта и уверенно двигаться к целям.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых будут особенно успешными до конца текущей недели.

Вас также могут заинтересовать новости: