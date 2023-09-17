В начале недели Овны будут находиться в состоянии, нехарактерном для них.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 18 сентября 2023 года для каждого знака Зодиака. Близнецам придется искать баланс, а Рыб ждет важный день. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте ниже.

Овен

В начале недели Овны будут находиться в состоянии, нехарактерном для них, а именно - разуверятся в своих силах и возможностях. Это заставит вас постоянно "притормаживать", отказываться от каких-то целей. Чтобы одержать победу над неуверенностью, повторяйте, как заклинание: "не ошибается тот, кто ничего не делает".

Телец

В начале недели Тельцам доставит удовольствие любая активная деятельность, даже если поначалу вам так не покажется. Помните, что аппетит часто приходит во время еды, и начинайте действовать, не мешкая.

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Близнецы

Близнецы будто бы раздвоятся - одна сторона вашей личности станет похожей на "автомат для выполнения важных дел", а другая захочет романтики и беззаботного веселья. Ничего не поделаешь, придется по очереди подчиняться то одному, то другому "внутреннему руководителю".

Рак

Астрологи рекомендуют Ракам не тратить энергию, а направить ее на внутреннюю работу. Займитесь переосмыслением всего происходящего в вашей жизни, постарайтесь взглянуть на ситуацию отстраненно, скорректируйте планы и взгляды, если в этом есть необходимость.

Лев

В ближайшие дни Львам нужно быть и тактиками, и стратегами одновременно. Только нацеленность на результат и четкое понимание того, как достичь цели, поможет вам сдвинуть с места даже самый тяжелый "воз" и обойти все препятствия, случившиеся на пути.

Дева

От ошибок Дев сегодня спасет только хладнокровие и трезвый расчет. Хотя эмоции в определенный момент могут просто зашкаливать, старайтесь не наделать глупостей. Последствия поспешных решений и необдуманных слов непредсказуемы.

Весы

Звезды советуют Весам заняться решением давно назревающих проблем. Переберите "долгий ящик", который уже переполнен, и закройте, наконец, все "хвосты". Это можно сделать без особых хлопот.

Скорпион

Все, что Скорпионы запланировали на этот день, нужно обязательно довести до логического завершения. Тщательно проверьте все "хвосты", в вашем списке не должно остаться никаких незавершенных дел.

Стрелец

В начале недели Стрельцы могут почувствовать, что гармония в отношениях с близкими и родными словно испарилась. Восстановить доверие и взаимопонимание поможет искренний разговор и ваше желание услышать собеседника.

Козерог

Настало удачное время для любых начинаний. Хотели запустить новый проект, записаться на обучение, попробовать что-то, чего раньше не делали? Действуйте, звезды окажут максимальное содействие тем, кто стремится к развитию!

Водолей

Сейчас Водолеи неспособны слушать советы, и даже дельные рекомендации, высказанные корректным тоном, воспринимают в штыки. Справиться с собой не получится, остается только одно - заниматься личными делами, где принимать решения нужно наедине, опираясь исключительно на свое мнение.

Рыбы

В начале недели Рыбам может показаться, что грань между их мыслями и реальностью стала шаткой или исчезла вовсе. Многие ваши предположения окажутся правильными, а предчувствия не обманут. Все дело в обостренной интуиции - сейчас вы видите людей практически насквозь и способны предвидеть их дальнейшие поступки и последствия, к которым они приведут.

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