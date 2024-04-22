Попробуйте догадаться, чем лучше всего заниматься Ракам и Девам.

Астролог Лорен Эш рассказала, какая карьера лучше всего подходит представителям каждого знака Зодиака. пишет Best Life.

Овен - предприниматель

Овны - смелые и бесстрашные лидеры Зодиака. Обладая яркими идеями и страстной искрой, которая вдохновляет других, неудивительно, что вы часто оказываетесь на руководящей должности. Вы настолько напористые, волевые и конкурентоспособные во всех сферах жизни, что нередко представители вашего знака начинают действовать самостоятельно и становятся предпринимателями.

Телец - флорист

Телец настойчив и полон решимости добиться успеха. Поднимаетесь ли вы по корпоративной лестнице или начинаете действовать самостоятельно, у вас хватит терпения и настойчивости, чтобы добиться успеха, куда бы вы ни пошли. Будучи знаком земли, вы обожаете садоводство, поэтому идеальная работа дает вам возможность совместить любовь к природе, навыки общения с людьми и деловую смекалку в одном лице.

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Близнецы - писатель

Близнецы - жизнерадостные светские люди Зодиака. Вы любите общаться с новыми людьми, слушать их истории и узнавать об их происхождении. Вы также всегда в курсе последних тенденций, так почему бы не совместить свои увлечения с карьерой и не начать свой путь в качестве писателя, рассказывающего о стиле жизни? Распространение последних сплетен о знаменитостях, советов по стилю или идей домашнего декора может стать идеальной карьерой для такого влиятельного человека.

Рак - агент по недвижимости

Раки - милые и заботливые домоседы Зодиака. Вы гордитесь тем, что знаете, как заставить других чувствовать себя комфортно. А поскольку у вас такой добрый вид, люди склонны доверять вашим суждениям и мнениям. Таким образом, лучшая для вас карьера должна дать вам возможность помочь людям обрести собственное чувство безопасности и создать основу для начала своей жизни.

Лев - создатель контента

Никто не знает, как устроить шоу, как Львы. Ваш жизнерадостный и солнечный характер освещает комнату, и вам, вероятно, говорили, что вы можете стать комиком или актером благодаря способности развлекать людей и заставлять их смеяться. Используйте свой лучший талант и направьте его на карьеру создателя контента. Независимо от того, транслируете ли вы подкаст или публикуете сообщения в качестве влиятельного лица, у вас не будет недостатка в подписчиках.

Дева - дизайнер интерьера

Дев называют перфекционистами Зодиака, и это недалеко от истины. Вы замечаете ошибки, которые упускают другие, и обладаете острым чувством стиля. Вам не нужна слава, чтобы реализовать свою карьеру; вы счастливее всего, когда чувствуете, что помогаете другим. Дизайн интерьера позволит вам принимать решения без необходимости брать на себя полную ответственность, а также даст вам платформу, чтобы продемонстрировать свои навыки и украсить мир.

Весы - персональный стилист

Куда бы вы ни пошли, вы, кажется, оставляете свой след в жизни других, побуждая их принять свой уникальный стиль и интересы. Из всех знаков Весы самые модные и эстетически настроенные. Карьера личного стилиста даст вам возможность помочь другим найти свое творческое выражение, демонстрируя при этом свои таланты и вкусы.

Скорпион - журналист-расследователь

Скорпионы любознательны по своей природе. На первый взгляд вы можете показаться загадочными, но вы всегда стремитесь узнать больше об историях других. Вас особенно интересует, почему люди ведут себя так или иначе, поэтому вас привлекают области, где вы можете взаимодействовать и изучать разных людей. Вы также в некотором роде сыщик, поэтому область журналистских расследований может быть именно тем, что вам нужно.

Стрелец - стюардесса

Вы не любите ничего больше, чем путешествовать по миру и искать новые приключения. Будь то знакомство с новыми друзьями для расширения круга общения или переезд в новый город, вам нужна свобода. Совместите свою любовь к исследованиям со стремлением к спонтанности в карьере бортпроводника.

Козерог - графический дизайнер

Козероги - одни из самых разумных и надежных людей. Вы можете осуществить практически все, что задумали. Когда другие сдаются, вы продолжаете идти вперед. Тем не менее, несмотря на всю вашу серьезность, вы должны быть увлечены своей работой. Карьера в области графического дизайна даст вам возможность преуспеть в более традиционной рабочей обстановке, в то же время позволяя вам раскрыть свою творческую сторону.

Водолей - рейнджер парка

У вас большое сердце и любовь к ближнему, даже если вам не всегда легко это выразить. Вы всегда ищете способы подтолкнуть человечество к прогрессу и сделать мир лучше. И лучшая работа для вас должна позволить вам оказывать прямое влияние там, где это важно, создавать системы для светлого будущего и обучать людей тому, как они могут помочь на этом пути.

Рыбы - художник

Рыбы - творческие мечтатели Зодиака. Вы видите красоту там, где большинство не может, и постоянно находите художественное вдохновение, куда бы вы ни пошли. Ваше единственное в своем роде видение должно быть разделено, поэтому карьера мечты в качестве независимого художника может стать вашим призванием.

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