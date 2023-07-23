Тельцам стоит взять себя в руки.

В понедельник, 24 июля, Близнецы рискуют оказаться в эпицентре громкого скандала. А Овны забудут обо всем плохом, их ждет райское наслаждение. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Карты Таро сулят Овнам приятные моменты. Вас ждет райское наслаждение, все проблемы обойдут вас стороной. Отдыхайте и наслаждайтесь.

Телец

Тельцам стоит взять себя в руки. Возможно, в последнее время вы сильно расслабились. Начните заниматься делами и боритесь с ленью.

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Близнецы

В понедельник Близнецам стоит быть осторожнее. Они могут оказаться в эпицентре скандала, им придется на ходу придумывать себе оправдания. Постарайтесь изолироваться от людей, которые могут устроить для вас такой ад.

Рак

Раки будут приятно удивлены. Все их проблемы решатся в один момент, будто по волшебству. Не упускайте шанс, сделайте то, о чем раньше даже боялись думать.

Лев

Карты Таро сулят Львам удар по кошельку. Вы можете потерять немало денег, будьте осторожны. Откажитесь от авантюр и не пытайтесь хитрить.

Дева

Девам можно задуматься о чем-то оригинальном. Запишитесь на курсы или придумайте себе новое хобби. Дайте своим мыслям пространство для полета.

Весы

24 июля Весам улыбнется удача. Вы будете максимально продуктивными, не зарывайте свой потенциал. Озвучивайте все идеи вслух и проявляйте инициативу.

Скорпион

Скорпионам придется столкнуться в жестокой реальностью. Неприятные события заставят вас снять розовые очки. Вы слишком доверчивы, некоторые этим пользуются.

Стрелец

Карты Таро советуют Стрельцам осмотреться. Рядом с вами человек, которые задумал что-то очень плохое. Постарайтесь его остановить.

Козерог

В понедельник Козероги могут встретить человека, которого пытались навсегда оставить в прошлом. Не стоит снова ему верить, не все люди умеют исправляться и становиться лучше. Помните об этом.

Водолей

Водолеям стоит отправиться на шоппинг. Гуляйте, покупайте себе новую одежду и не жалейте денег на развлечения. Так вы отвлечетесь от всех проблем.

Рыбы

Карты Таро советуют Рыбам не засиживаться дома. Начните гулять и заведите новых друзей. Не закрывайтесь в себе и всегда выделяйте время для отдыха.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака уже очень скоро получат незабываемый сюрприз.

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