Понедельник не сулит особых потрясений.

Эзотерики составили прогноз на 1 апреля 2024 года по картам Таро. Узнайте, что этот день предвещает именно вашему знаку Зодиака и к чему стоит быть готовыми.

Овен

Овнам стоит держать под контролем свои эмоции и правильно распоряжаться ими. Кроме того, в понедельник вам не рекомендуется поддаваться соблазнам, потому что эта игра может не стоить свеч.

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Телец

Тельцы могут столкнуться с критикой и недооцениванием. Не пытайтесь криками переубедить людей. Лучше дайте им возможность самим понять, что они были не правы. Докажите, что вы лучше, чем о вас думают.

Близнецы

У Близнецов будет сложный день, потому что на их пути появятся недоброжелатели, которые проявят подлость и лицемерие. Берегитесь этих людей, так как они могут загнать вас в угол.

Рак

А вот для Раков этот понедельник пройдет под счастливой звездой. Вы можете спокойно заниматься своими делами и ни о чем не переживать. Вселенная сделает вам приятный сюрприз.

Лев

Часто Львы упускают новые возможности из-за страха рисковать. Астрологи говорят, что таким образом вы стопорите свое развитие. Обдумайте все хорошо, а не сразу отказывайтесь.

Дева

В последнее время Девы могли переживать не самые приятные эмоции, но чаще всего они держат их в себе. Однако завтра они могут вырваться наружу и навредить вам. Постарайтесь гнать от себя негативные мысли.

Весы

Весам может поступить интересное предложение о сотрудничестве. Если вы давно хотели сменить место работы или род деятельности в целом, то для вас это будет удачный шанс.

Скорпион

Карты Таро сулят вам успех во всех начинаниях. Поэтому вы смело можете браться за дела любой сложности. Вскоре вы будете пожинать плоды своего труда.

Стрелец

Стрельцам стоит быть очень осторожными на дорогах. Есть риск, что вы можете попасть в ДТП или получить травму. А также астрологи советуют быть более сдержанными в общении с начальством.

Козерог

У Козерогов наступает не самый простой период, когда им придется принять все перемены, какими бы они не были. Ваша жизнь может полностью измениться, однако не нужно делать из этого трагедию.

Водолей

А вот Водолеи могут выйти из кризисного периода. Заручитесь поддержкой близких, они помогут вам справиться со всеми неприятностями и выдохнуть с облегчением.

Рыбы

Вам выпала карта "Отшельник", которая говорит о том, что вы почувствуете потребность в уединении. Что ж, проведите этот день наедине со своими мыслями и разберитесь в своих желаниях.

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