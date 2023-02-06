Рожденные под этими знаками женщины будут особенно успешными в указанный период.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у представительниц которых начинается "белая" полоса в жизни на текущей неделе - с 6 до 12 февраля.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками женщины будут особенно успешными в указанный период.

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Благоприятное время наступило для женщин-Тельцов. Астрологи рекомендуют часть времени обязательно потратить на поиски новой работы или хобби, на покупки и смену обстановки. Также удачными для них сейчас будут новые знакомства. Особенно фантастическими могут получиться 11 и 12 февраля.

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Не менее удачной неделя должна получиться в женщин-Близнецов. Они смогут изменить жизнь к лучшему, если займутся собой - своим здоровьем и красотой, а также будут рассчитывать не только на свои силы, но и на поддержку близких. Они помогут добиться поставленных целей и наметить новые.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые рискуют подорвать свое здоровье на текущей неделе.

Также названы три знака Зодиака, которые в феврале оторвутся по полной и будут в эйфории.

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