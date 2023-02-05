Не всем дается шанс начать все с начала, не упустите его.

Новая неделя всегда кажется отличным поводом начать новую жизнь, однако не все могут изменить свою судьбу и действительно что-то поменять. Уже в ближайший понедельник, 6 февраля, сразу три знака Зодиака смогут восстать из пепла, вселенная будет на их стороне. Кому повезет - читайте ниже.

Телец

Астрологи считают, что Тельцам пришло время "обнулиться". Вы нередко сталкиваетесь с проблемами, но теперь сможете оставить все это в прошлом. Тельцам можно задуматься о новой цели, пересмотреть свои приоритеты и позволить себе помечтать.

Не стоит пасовать перед трудностями, все они были испытанием, которое вы с достоинством перенесли. Теперь же судьба на вашей стороне, все начнет налаживаться, однако только если вы будете действовать.

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Дева

Девы так много боролись за свое счастье, что уже начали терять силы и надежду. Однако не стоит опускать руки, вы получите шанс восстать из пепла. Смело планируйте на понедельник важные встречи, серьезные разговоры и решение сложных задач.

Астрологи советуют Девам обрубить все плохое, вы наконец-то можете двигаться вперед без сомнений и страхов. Самое главное - решиться.

Козерог

В понедельник Козероги смогут получить новую должность. Возможно, вас переманят в другую компанию. Не думайте, что вы предаете свой коллектив. На самом деле иногда нужно менять локацию и ставить свои приоритеты выше остальных.

Пора заботиться только о себе. Вы можете кардинально изменить свою жизнь. По мнению астрологов, у Козерогов начнется белая полоса, если они не упустят столь редкий шанс все изменить.

Ранее астрологи рассказали, что на следующей неделе три знака Зодиака рискуют обнищать по максимуму.

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