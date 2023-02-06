Рожденным под этими знаками людям грозят переутомление и потеря сил.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые рискуют подорвать свое здоровье на текущей неделе - до 12 февраля.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденным под этими знаками людям грозят переутомление и потеря сил.

Знаки Зодиака, которым грозят проблемы со здоровьем - кто в списке

Вовремя и побольше времени отдыхать жизненно необходимо в указанный период Тельцам. Чтобы не допустить нежелательное переутомление в столь благоприятный для них период, представителям данного знака нужно буквально заставлять себя отказываться от дополнительной работы. В таком случае им удастся сгенерировать еще больше полезных идей, которые в будущем очень сильно повлияют на их жизнь, изменив ее к лучшему.

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Чрезмерно насыщенной неделя будет у Скорпионов, и это может очень сильно негативно отразиться на их состоянии. Чтобы сохранить здоровье и энергию, астрологи рекомендуют Скорпионам не пытаться прыгать выше своей головы и смело обращаться за помощью к близким по первой необходимости.

Также на текущей неделе важно ответственно следить за здоровьем и бороться с вредными привычками будет Козерогам. В противном случае к выходным они могут слечь и даже попасть в больницу.

Ранее астрологи назвали самых жадных мужчин по знаку Зодиака.

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