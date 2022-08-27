Астрологи рассказали, чего им следует ожидать и к чему себя готовить.

Полнолуние 10 сентября не пройдет бесследно для знаков Зодиака. Так, астрологи рассказали, что у двух из них начнется "белая полоса".

Стрелец

Вы "намечтали" себе то, что вскоре получите. Астрологи говорят, что исполнится какое-то заветное желание или давняя мечта. Ваша жизнь в корне изменится к лучшему. Здесь речь идет как о финансовом достатке, так и о статусе в обществе и личных взаимоотношениях.

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Однако стоит быть осторожными. Звезды предупреждают: не стоит всем рассказывать о ваших планах, поскольку рядом очень много завистников.

Овен

Второй знак, чья жизнь изменится в лучшую сторону после 10 сентября - Овен. Астрологи предупреждают о смене работы. Однако это случится не мгновенно. Возможно, вы уволитесь и возьмете какое-то время для отдыха, останетесь наедине со своими мыслями и мечтами. А вскоре, уже с новыми силами возьметесь за интересное дело. При этом никакой тревожности или плохого предчувствия не будет. Вы будете ощущать только то, что все идет своим чередом.

Напомним, осень будет очень денежной для трех знаков Зодиака.

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