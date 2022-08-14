В список попали Овны, Близнецы и Рыбы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых рискуют разориться на следующей неделе – в период с 15 до 21 августа.

В список попали Овны, Близнецы и Рыбы.

Овен

Овнам в указанный период лучше не совершать покупки. Если и делать это, то прислушиваясь к интуиции, трезво взвешивая обстановку. Но риск потерять деньги очень велик. Потому звезды советуют пока повременить с этим, дождаться более удачных времен.

Близнецы

У Близнецов на следующей неделе возможны финансовые проблемы. Поддавшись влиянию Венеры и ее ветреным порывам, они могут наломать дров и потом неделями разгребать. Астрологи рекомендуют расставить приоритеты, составить четкий план и не тратить деньги впустую.

Рыбы

Рыбы, как это ни странно звучит, рискуют подпортить себе положение, переработав. Звезды советуют побольше отдыхать, не погружаться с головой в работу надолго, все должно быть в меру. переутомление и нервозность – не лучшие друзья для финансового успеха.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых скоро встретят вторую половинку.

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