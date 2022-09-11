В список везунчиков попали Девы, Весы и Козероги.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых будут особенно везучими на следующей неделе – в период с 12 до 18 сентября.

В список везунчиков попали Девы, Весы и Козероги.

Дева

У Дев будет благоприятная неделя для того, чтобы определить свои дальнейшие цели и приоритеты. Очень важно наконец-то свои тайные желания сделать целями, найти в себе силы идти к своим мечтам, а не угождать кому-то. Именно в эти дни Девы поймут, что никого важнее себя для них и не может быть. После этого осознания все вокруг будет складываться, как пазл.

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Весы

Для представителей этих знаков указанный период будет полон личными откровениями. Важно будет найти особенную связь с близкими. Именно от этого будет зависеть успех Весов на текущей неделе. В противном случае удачу можно спугнуть. Звезды советуют прислушиваться к близким, стараться в этот раз сделать их интересы важнее своих. Позже все это выльется в большее достижение.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых на днях рискуют загреметь в больницу.

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