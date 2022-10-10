Какой муж будет плохим по знаку Зодиака / Фото - depositphotos.com

Астрологи составили рейтинг мужей по знаку Зодиака и рассказали, кто по гороскопу является самым худшим для роли супруга. Подробнее читайте в материале УНИАН.

Худший муж по знаку Зодиака

Как утверждают эксперты, лидирующую позицию в их антирейтинге заняли Близнецы. Так, по мнению специалистов, Близнецы - крайне нерешительные в плане отношений. Они могут испытывать интерес или другие чувства к женщине, но первый шаг все равно придется делать ей.

Когда отношения уже начались, Близнецы нередко слушают мнение своей мамы, которая привыкает к тому, чтобы влазить в чужую семью и наводить там свои порядки.

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Также у уроженцев этого знака Зодиака есть одна очень плохая черта - они стоят на месте и лишь изредка показывают стремление к какому-то профессиональному росту и развитию. Именно поэтому их творческим и целеустремленным партнерам часто с ними жить ну просто невыносимо. 

Самые плохие мужья по знаку Зодиака

Также эксперты добавили, что лидирующие позиции в антирейтинге плохих мужей занимают Львы и Рыбы. Они очень часто врут своим партнерам, скрывают от них какие-то важные факты, могут манипулировать, склонны к изменам. 

Также Львы и Рыбы не очень любят разделять с их вторыми половинками обязанности. Они живут в стереотипном мире, где место женщины - на кухне. 

Напомним, названы три женских знака Зодиака, которые обречены на любовное несчастье.

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