Им сложно найти вторую половинку и практически невозможно состоять в длительных серьезных отношениях.

Астрологи рассказали, какие три женских знака Зодиака обречены на одиночество и постоянные любовные мелодрамы. Эти люди обладают некоторыми противными чертами характера, которые не позволяют им адекватно реагировать на жизненные ситуации.

Телец

Уроженцы этого знака очень самоуверенные. Они убеждены, что в отношениях только они должны иметь право голоса, они должны задавать вектор развития этих отношений. Конечно, партнеру не нравится, что те перетягивают одеяло на себя, поэтому начинаются ссоры и споры.

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Рак

У Раков совсем другая картина. Они спокойные, неконфликтные, однако этим пользуются другие люди. Их могут обижать. Они могут испытывать на себе буллинг и травлю от более сильного эмоционально партнера, который проявляет абьюзивные склонности.

Скорпион

Скорпионы очень переборчивы. В своем желании построить здоровые и надежные отношения они вырисовали идеал мужчины, и ищут себе спутника жизни по таким критериям. Скорпионы даже на минуту не допускают, что человек тоже может иметь свои недостатки и изъяны.

Напомним, названы знаки Зодиака, у которых с понедельника начнется "белая" полоса.

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