Эксперт утверждает, что лучше избежать любых покупок чего-то железного. Речь идет о транспорте или даже каких-то домашних безделушках из этого материале.

Астролог Влад Росс дал интервью "Главреду", где рассказал о том, каким будет ноябрь 2022 года. Ранее мы уже писали о том, что Росс предвидел переломный момент в войне с Украиной, а теперь он объяснил, чего стоит избегать в бытовом плане, чтобы быть счастливыми.

Как говорит астролог, в ноябре нельзя покупать ничего железного: автомобили, мотоциклы, повозки, потому что Марс даст пробоину.

"Меркурий будет в Скорпионе до середины ноября, что породит любопытство и желание докопаться до истины любой ценой. В это время можно проводить исследования, выяснять важные факты, заниматься поиском истины, хорошо исследовать родословную и изучать свои корни", - советует Влад Росс.

Он также добавил, что все другие покупки, которые очень значимы для вас, стоит отложить минимум до 9 ноября. До 8 ноября включительно могут преследовать неудачи и опасности, а все решения, принятые до 8 числа, будут иметь негативные последствия в будущем.

Напомним, астролог Влад Росс предупредил всю Украину об опасности в ноябре.

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