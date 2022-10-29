Опасность напрямую будет связана с тем, что ноябрь начинается с коридора затмений.

Известный астролог Влад Росс составил астрологический прогноз на ноябрь и рассказал, чего следует опасаться украинцам. Так, эксперт-эзотерик в интервью "Главреду" сказал, что может произойти что-то ужасное.

"Ноябрь-2022 начнется как раз во время коридора затмений, который начался еще 25 октября солнечным затмением и закончится 8 ноября лунным. Поскольку солнечное затмение можно было увидеть на территории стран бывшего Советского Союза, Восточной Европы, в том числе Украины, на этих территориях может случиться что-то ужасное. Самолеты уже начали падать: один в Ейске, другой в Иркутске. Это предвестник больших испытаний. Однако опасность может быть связана также и с применением "грязной бомбы". Это все очень опасно", - рассказал Влад Росс.

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Он уточнил, что в первой половине месяца будут происходить тяжелые события, которые негативно отразятся на практически всех людях. Также астролог предвидел переломный момент в войне - произойдет событие, которое сильно повлияет на ход боевых действий и будущее Украины в целом.

Напомним, известный экстрасенс Макс Гордеев назвал переломную дату в войне в Украине.

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