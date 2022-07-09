А уже в августе ожидаются очень активные действия со стороны ВСУ, прогнозирует астролог.

Известная астролог Рубина Цыбульская рассказала, какая судьба ждет Украину в июле 2022 года.

Предсказанием астроэксперт поделилась в своем YouTube-канале.

По ее словам, июль будет очень напряженным и горячим, страх и усталость людей достигнет максимума. К сожалению, вера в победу ослабнет. Люди будут вести себя агрессивно, будут осуждать друг друга.

"Военные действия в этом месяце будут активны, как никогда. Много разрушений, пожаров, жертв... ВСУ ведут подготовку к решительному и судьбоносному бою. Будет приходить помощь союзников, а в конце месяца противник немного успокоится", - прогнозирует Цыбульская.

А уже в августе ожидаются очень активные действия со стороны ВСУ, враг будет не успевать покидать территории. Август и сентябрь - это время потока помощи от иностранных союзников. Планы врагов рухнут, они не получат желаемого.

Астролог говорит, что Россия будет наносить все лето хаотичные удары. И июль, и начало августа будут очень опасными.

Ранее карпатская мольфарка рассказала о горячей фазе битвы за Украину и выразила уверенность, что мы вернем все свои территории, в том числе и Крым.

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