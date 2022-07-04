По ее словам, Украина вернет все свои территории, в том числе и Крым.

Уже более 130 дней продолжается полномасштабное вторжение России в Украину. С первого дня многих людей интересуют предсказания на эту войну от разных астрологов, шаманов, экстрасенсов.

Как рассказала карпатская мольфарка, участница секретного "батальона 14" Магдалена Мочиовски в интервью Апострофу, Украина не проиграет в этой войне и вернет все свои территории.

"С первого дня мне шло четыре строки: четыре недели, четыре месяца, и ни в коем случае я не хочу, чтобы эта война затянулась на 4 года. Поэтому в меру своих возможностей будем делать все для того, чтобы этого не произошло. Относительно того, насколько война может затянуться, что нас ожидает, какой ход войны мы предвидим, здесь я буду говорить сугубо за себя. Мы не можем проиграть в этой войне. В этой войне за нами победа, потому что украинская нация очень сильна духом. Мы очень сильный народ. И мы душу и тело положим для того, чтобы одержать победу. Я всех могу убедить в том, что победа будет за нами. И мы даже вернем себе то, что нам сейчас не принадлежит. Я здесь говорю за Крым. Я не говорю, что мы вернем полуостров завтра или послезавтра, но мы не сдадимся. Мы не та нация, мы никогда не сдадимся. Победа, вы увидите, будет за нами", - убеждена она.

По ее словам серьезные переломные моменты в войне будут ближе к осени.

"И тогда, я предвижу, горячая фаза закончится. Хочет Путин этого или не хочет, но мы вместе со всем миром заставим его сесть за стол переговоров. И уже не мы будем просить, а он сам на это будет соглашаться", - подчеркнула мольфарка.

Украина ничего не отдает и вернется на потерянные территории

Об этом ранее заявил Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что Украина выйдет на уровень, когда будет нивелировано огневое преимущество оккупантов.

Украинский гарант подчеркнул, что постепенно Вооруженные Силы Украины движутся вперед - и на Харьковщине, и в Херсонской области, и на море: Змеиный - хороший пример этого.

"Будет день, когда то же самое скажем и о Донбассе", – отметил глава государства.

По оценке начальника ГУР Кирилла Буданова, первые видимые результаты перелома в войне будут приходиться на август этого года.

Вас также могут заинтересовать новости: