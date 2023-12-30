Украина выстоит, заявил Дмитрий Уранус.

Массированный ракетный удар России 29 декабря будет не одиночным, прогнозирует астролог Дмитрий Уранус. Он предполагает, что возможна целая серия ударов на новогодние праздники. По его словам, "даты около новогодних праздников будут самыми опасными для Украины и украинцев в течении этой зимы".

"Удары могут быть каждый день, или через день. Еще возможен массированный пуск ракет с моря, комбинированные пуски с разных направлений одновременно. Это своего рода "поздравление" с новым годом от нашего врага, как и год назад", - отметил он.

При этом астролог добавил, что Украина тоже скоро "поздравит" врага.

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"Этот аспект можно повернуть и против врага. Это не такие страшные и разрушительные аспекты, которые были прошлой зимой, так что мы выстоим", - отметил он.

По его словам, такая текущая комбинация планет с 29 декабря по 2 января включительно, создает очень большую опасность для:

"…прибрежных городов и городов на больших реках, для портовой инфраструктуры, для гидроэлектростанций, подстанций, для секретных объектов, для военных и военной инфраструктуры".

Как писал УНИАН, российские войска 29 декабря нанесли по Украине массированный удар, и было известно о 30 погибших и более 160 раненых людях.

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