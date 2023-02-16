Оказывается, в ближайшие дни люди могут столкнуться с чередой неудач.

Астролог Елена Зимовец дала прогноз на опасный период с 16 по 22 февраля, когда Сатурн и Солнце будут взаимодействовать и влиять на судьбы людей. Она рассказала, чего ждать от этих дней и как подготовиться к возможным неприятностям.

"16 февраля Сатурн и Солнце соединятся в Водолее, и следующее их соединение в этом знаке будет только через 28 лет. Февраль 2023 – время проанализировать свои подходы в социальных и личных отношениях в плане ответственности и обязательств. Этот период может быть связан с ситуациями, в которых предстоит убедиться, что вы берете на себя ответственность за свою жизнь, не откладывая на потом, и не перекладывая ее на других. Это полезный пересмотр, он дает ключи к тому, какая форма и степень социального взаимодействия и вовлеченности, будет для вас наиболее продуктивной и полезной в дальнейшем", - отметила Зимовец в своем блоге.

По словам астролога, период взаимодействия Солнца с Сатурном продлится до 22 февраля. В эти дни могут возникать неприятные ситуации, в которых придется делать сложный выбор между своими желаниями и реальными потребностями. Люди могут брать на себя новые обязательства и начинать новые проекты, однако многие могут испытать неприятные эмоции.

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Так, кто-то поймет, что теряет контакт с близкими людьми. В эти дни нужно смотреть на мир максимально реалистично, ответственно. Это касается как общения с окружающими, так и планирования дальнейшей жизни. Если вы не уверены в своих силах и не смогли четко продумать свои цели, не стоит браться за новые проекты.

"Жизнь может предъявить к оплате старые долги. Прежние просчеты, ошибки, безответственность или некомпетентность, могут стать причиной проблем. Но этот период может способствовать признанию заслуг и продвижению в карьере для тех, кто в предыдущий период проявил себя как надежный и компетентный сотрудник. В любых ситуациях действуйте только законными методами, следуйте инструкциям, а если нужно отойти от параграфа, проявляйте изобретательность в рамках правил. Задача сложная, но выполнимая", - добавила Зимовец.

Напомним, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые "озолотятся" в новолуние 20 февраля.

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