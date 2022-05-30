Астроэксперт обещает, что в июле Украину ждет благоприятный период.

Известный астролог Влад Росс предсказал, когда закончится полномасштабная война РФ против Украины и что ждет Путина.

Как он поделился в комментарии PolitБюро, война закончится в 2022 году.

"Самая сложная ситуация будет у нас в конце мая - в июне. Марс - планета военных действий", - говорит астроэксперт. По его словам, будут попытки создать "котлы", ожидается ожесточенная борьба.

Росс обещает, что в июле Украину ждет благоприятный период, в этот месяц можно ждать важное событие или хорошие новости из кремлевских башен, например, о борьбе внутри путинского режима.

Астролог утверждает, что у Путина рак поджелудочной железы, ему осталось жить до марта следующего года. Или же он уйдет с поста в марте 2023-го.

По словам Росса, Россия примерно в 2024-2025 году будет разваливаться на мелкие части.

Ранее астролог Андрей Денисенко заявил, что война в Украине еще будет длительное время. В августе может быть обострение, будут бои за освобождение территорий Украины.

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