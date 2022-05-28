По мнению астролога, август будет тяжелым.

Астролог Андрей Денисенко заявил, что война в Украине еще будет длиться длительное время. В августе может быть обострение, будут бои за освобождение территорий Украины.

По его словам, с 6 июля по 20 августа Марс ворвется в знак Тельца. А самая жестокая война проходит, когда активизируются земные знаки Зодиака.

"Телец с астрологической точки зрения, в отличие от двух других земных знаков – Девы и Козерога, связан непосредственно с землей как территорией. Поэтому очень вероятно, что начнутся бои за освобождение территорий", – отметил астролог.

Также он добавил, что самая активная фаза войны в Украине возможна в период с 1 по 15 августа.

"Самая активная фаза возможна с 1 по 15 августа, когда Марс подойдет к планете резких перемен - Уран - и один раз к кармическому лунному узлу Раха, который бурно поднимет тему возмездия. Иногда Раху астрологи называют вторым Марсом, поэтому активности будет очень много! Очень возможно, что начнется наконец-то деоккупация юго-востока, которой все мы так долго ждем", - добавил Денисенко.

Напомним, ранее таролог перечислила города, которые РФ будет бомбить с воздуха.

Вас также могут заинтересовать новости: