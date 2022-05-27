Дмитрий Уранус отметил, что в этих городах находиться опасно.

Астролог Дмитрий Уранус составил прогноз для Украины на июнь 2022 года и выяснил, что несколько городов пострадают больше всего от ракетных ударов.

По его словам, первый месяц лета принесет Запорожью, Харькову новые обстрелы со стороны российских оккупантов.

"В июне на Запорожье будет наступление и обстрел города. Харьков будут обстреливать еще месяц", - написал Уранус на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Дмитрий Уранус назвал самые опасные города Украины на ближайшее время, там будет много жертв. В первую очередь могут пострадать такие города как Бахмут, Соледар, Северск, все города от Северодонецка до Краматорска.

Также, по его словам, бог войны может зацепить Золотое, Горское, Камышеваху, Врубовку, Боровское, Северодонецк, Лисичанск, и ближайшие села.

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