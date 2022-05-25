Дмитрий Уранус составил прогноз для Украины.

Известный астролог Дмитрий Уранус сказала, в каком случае Украина может победить в войне с Россией. Но также он и предостерег от опасности, нависшей над нами.

По словам эксперта, если сейчас не довести войну до конца, а просто заморозить ее, то это очень плохо скажется на Украине.

"Долгосрочный прогноз показывает, что если не довести эту войну до конца, до поражения России, до падения путинской власти, если этот конфликт будет заморожен, если не будут возвращены все захваченные территории, то Украина перестанет существовать в течение 10 лет из-за новой войны", - написал он на своей странице в Facebook.

Уранус отметил, что российская государственная машина и имперская идеология - это прямая угроза всему цивилизованному миру.

"Распад России на отдельные государства, ее ядерное разоружение, ее демилитаризация - исторически необходимый процесс для сохранения мира во всем мире. Это продолжение распада СССР. Все империи на Земле когда-то рушились и российская империя тоже падет", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее астролог назвал самые опасные города Украины, там будет много жертв.

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