Эксперт считает, что лето 2022 года будет наполнено важными изменениями на фронте.

Астролог Ольга Медвецкая составила прогноз на лето 2022 года. Согласно ее предсказанию, оккупанты будут предпринимать жесткие попытки пойти в наступления.

Многие мирные города будут пребывать под непрерывными обстрелами со стороны захватчиков. Ольга подчеркнула - это лишь предположения, и ситуация может измениться, однако сейчас прослеживается тенденция, ведущая к эскалации конфликта в отдельных регионах.

"Будут и дальше пытаться атаковать (оккупанты, - ред), и, возможно, где-нибудь будут иметь успех. Но общая тенденция - будет становиться менее ожесточенной на поле боя или будет сужаться линия фронта. Затем последует период без остросюжетных новостей", - заметила эксперт.

По мнению Медвецкой, в конце лета и начале осени будет "затишье", однако в октябре ситуация может усугубиться.

Отметим, экстрасенс назвал дату, когда Россия проиграет в войне и заявил, что всех оккупантов ждет страшный суд.

Напомним, известный экстрасенс Максим Гордеев ответил, будет ли Порошенко сидеть в тюрьме. По информации мага, политик все же понесет наказание за свои преступления, однако заключения в тюрьме в будущем Петра Алексеевича Гордеев не увидел.

Ранее УНИАН сообщал, что были названы 3 знака Зодиака, которые встретят любовь в позднем возрасте.

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