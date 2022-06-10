Макс Гордеев отметил, что всех оккупантов ждет страшный суд.

Известный экстрасенс Макс Гордеев сделал расклад на картах Таро и определил, когда армия российских захватчиков потерпит поражение в войне с Украиной.

По его словам, все оккупанты предстанут перед Божьим судом и ответят за все зверства. Кроме того, Гордеев уверен, что карма настигнет российских солдат, и высока вероятность того, что их самих в будущем ждет то, что они делали с украинцами.

"Люди будут судить оккупантов. Все, кто пытался убить Украину, потерпят страшные муки. Минимум - это у них не будет детей, максимум - с ними будет происходить то, что они делали с украинцами (геноцид народа, - УНИАН)", - сказал экстрасенс в программе "Ранок з Україною".

Гордеев добавил, что в августе-сентябре Россия потерпит поражение в войне с Украиной.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал дату, когда оккупанты начнут бежать из Украины.

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