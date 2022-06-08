Маг Максим Гордеев ответил на интересующий вопрос.

Известный украинский экстрасенс и таролог Максим Гордеев дал свой прогноз касательно вероятного заключения пятого президента Петра Порошенко. В интервью Славе Демину Гордеев ответил, ждет ли политика тюремный срок.

"Нет, в тюрьму его не посадят, но сидеть он где-то все таки будет. Может, это будет СИЗО. Но глобально я ничего не вижу", - сказал экстрасенс. Он подчеркнул, что Петра Алексеевича все же ждет расплата за преступления.

"Мне кажется, что он свое получит. Для него будет какая-то решетка, его могут не выпускать из страны. Но еще раз говорю - он обязательно ответит за все, что сделал", - резюмировал Максим Гордеев.

Напомним, известный таролог ответил, может ли Лукашенко напасть на Украину.

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