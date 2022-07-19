По словам эксперта, ситуация изменится ближе к зиме.

Астролог Ангелина Вакулина заявила, что осень будет сложным периодом для Украины. В этот период Вооруженные силы Украины начнут отвоевывать оккупированные территории, поэтому в стране будут проходить активные боевые действия.

Также она добавила, что ближе к зиме война в Украине начнет сбавлять обороты. А вот уже в декабре 2022 года, возможно, прекратятся ракетные удары.

"Прекращение боевых действий можно ждать к декабрю", - написала астролог на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее астролог Влад Росс предсказал жесткую "мясорубку" в войне с Россией.

"С сентября для оккупантов начнется полная "мясорубка". Вооруженные силы Украины начнут в хлам превращать российскую армию. Уже к осени мы сможем вернуть Херсон, начнем отвоевывать Луганскую и Донецкую области. Начнем отвоевывать и Запорожскую область", - сказал Росс.

Вас также могут заинтересовать новости: