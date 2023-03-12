Следование "строгой" планеты Сатурн по знаку Рыб несет много неприятностей, отметила Ольга Медвецкая.

Известная астролог Ольга Медвецкая сделала настораживающий прогноз событий до 2025 года, связанный с переходом планеты Сатурн в знак Рыбы 7 марта.

"Сатурн - планета медленная и она находится в каждом знаке целых два года, а значит и будет оказывать относительно долгосрочное влияние, - отметила астролог. - Мы можем найти в истории человечества периоды, когда Сатурн занимал такое же положение, и проанализировать, что было, и попытаться предсказать, какое направление событий ожидает нас".

По словам Медвецкой, Сатурн - планета ограничений, четкости, планомерности, диктатуры и правил. Считается, что следование этой строгой планеты по знаку Рыб несет много неприятностей:

Видео дня

"Такое мнение господствует из-за того, что Сатурн занимал указанное положение, например, в 30-х годах, когда были сталинские репрессии, в 60-х - время брежневских гонений, когда активно применялась карательная психиатрия, а также в 90-х - господство мафии и "новых русских". То есть возможны малоприятные моменты до 2025 года".

При этом астролог добавила, что на момент входа в знак Рыб Сатурн не имел напряженных аспектов, и это утешает, так как может означать прямо противоположные последствия на уровне событий:

"А именно - освобождение политзаключенных и репрессированных, раскаяние фигур мирового значения в совершенных ошибках и грехах, помощь нуждающимся на глобальном законодательном уровне и окончание авторитаризма".

Ранее астролог назвала год окончания войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: