Возможное применение запрещенных видов оружия, в том числе химического, спрогнозировала Медвецкая.

Известная астролог Ольга Медвецкая спрогнозировала опасный период в марте 2023 года, когда будут вероятны новые массированные ракетные атаки РФ.

"Около 15 марта (+/- пять дней) есть риск массированной атаки на Украину. При этом возможное применение запрещенных видов оружия. в том числе химического. Это может быть и/или с использованием методов нечестной борьбы, усиление лжи в мировых СМИ или запуск нового фейка, провокации со стороны врага", - отметила она.

По ее прогнозу, звезды и соединение планет предсказывают негативное вооруженное влияние.

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Также Медвецкая отметила, что в период с 15 до 20 марта под угрозой будет энергетическая сфера и вообще в марте возможны угрозы транспортной системе (имеется в виду, что под угрозой транспортные узлы, дороги, вокзалы, а также транспорт в целом, особенно летающий).

Кроме того, астролог спрогнозировала, что в последние дни недели украинцы должны услышать хорошие новости с фронта или хотя бы от партнеров:

"Думаю, что это все-таки будут "вести с полей", потому что это должны быть практические, долгосрочные и спланированные действия с позитивным результатом".

Ранее экстрасенс Людмила Хомутовская сделала расклад на картах Таро и определила, что ждет Украину на этой неделе.

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