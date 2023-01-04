По словам эксперта, мир достигнет понимания, что важна коллективная сила.

Американский астролог Чани Николас рассказала, что ждет мир в 2023 году. По ее словам, грядут большие перемены, а влияет на это Плутон, переходящий из Козерога в Водолея.

"Мы входим в новый период времени. Это время больших перемен. Одна из вещей, которые происходят, заключается в том, что Плутон находится в Козероге с 2008 года. Плутон - планета трансформации и перемен. Козерог - это знак, который имеет дело со структурами нашей жизни и материального царства", - сказала эксперт в интервью The Wall Street Journal.

Она добавила, что с 2008 года Плутон впервые перейдет в новый знак - знак Водолея. Последний раз он там находился во время Французской революции. Сейчас же такое положение планет скажется на людях. Мир достигнет понимания, что важна коллективная сила.

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Однако будет ли 2023 год хорошим, астролог не решилась ответить однозначно.

Напомним, ранее астролог назвала даты, когда в Украине закончится "кровавая бойня".

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