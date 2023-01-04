По словам Валентины Виттрок, активные боевые действия начнут сходить на нет с мая 2023-го.

Астролог Валентина Виттрок спрогнозировала сроки окончания войны в Украине. По ее словам, полномасштабная война может сойти на нет в следующем 2024 году.

"Война будет заканчиваться поэтапно. 8 марта 2023 года Сатурн переходит в Рыбы, то есть сильных ограничений уже не будет. В этот период будут освобождаться украинские территории. После 16 мая этот процесс будет еще интенсивнее. Украина будет приобретать еще какие-то территории", - сказала Виттрок в комментарии УНИАН.

Однако, как говорит эксперт, нужно дождаться 2024 года. Именно тогда Украина начнет возвращать свои территории, в том числе незаконно аннексированный Крым, оккупированный Донбас. Также к территории Украины может присоединиться Кубань.

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"Со следующего года Украина будет расширяться. С 16 мая 2023 будет утрясание договоренностей. То есть сказать, что в мае война полностью закончится - не могу. Однако в это время в России может быть смена власти, поэтому в этот период она может утихомирить свой пыл и не бомбить Украину", - подытожила Виттрок.

Напомним, ранее астролог Валентина Виттрок составила прогноз для Украины на 2023 год и определила, какая опасность над нами нависла. По ее словам, Россия в этом году продолжит атаковать Украину, в том числе и столицу.

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