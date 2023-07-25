Лето радует украинцев теплыми и солнечными днями, но также приносит нестерпимо жаркие ночи. Многие люди жалуются плохой сон в летние месяцы, особенно если дома нет кондиционера или вентилятора. К счастью, есть несколько эффективных и совершенно бесплатных советов о том, что делать, если ночью жарко спать летом.
- Создайте циркуляцию воздуха
- Намочите простынь
- Сделайте холодный компресс
- Подготовьте таз с холодной водой
- Не спите без одежды
- Воспользуйтесь морозилкой
- Правильно питайтесь
Создайте циркуляцию воздуха
Откройте окно на проветривание и оставьте дверь на ночь приоткрытой. Так в спальне будет циркулировать прохладный ночной воздух.
Намочите простынь
Перед сном намочите простынь холодной водой и хорошенько выжмите. Сон с мокрой простыней станет настоящим спасением для всех, кому жарко спать ночью. Но не забудьте накрыть матрас полотенцами, если не хотите его намочить. Такой метод применяли в Древнем Египте.
Сделайте холодный компресс
Если не хотите мочить целую простынь - попробуйте положить на шею, под колени и на лодыжки смоченную в холодной воде ткань.
Подготовьте таз с холодной водой
Перед сном опустите ноги в таз с холодной водой - это быстро остудит тело. Оставьте емкость возле кровати на случай, если ночью будет мучить бессонница из-за жары.
Не спите без одежды
Многие люди летом раздеваются до нижнего белья на ночь, спасаясь от летней жары. Но врачи наоборот советуют спать в легкой натуральной одежде. Ткань помогает помогает наладить нормальную терморегуляцию тела.
Воспользуйтесь морозилкой
Ещё один предмет, который поможет хорошо спать в жару - это морозилка. Положите в морозилку на 30 минут завернутые в пакет простыни или подушку. Прохлада постельного белья поможет легче пережить летний зной.
Ещё один лайфхак с морозилкой в жару - сделайте в морозилке лед и выложите его в миску, а затем поставьте перед включенным вентилятором. Прохлада распространится по всей комнате, помогая уснуть.
Правильно питайтесь
Что делать, если жарко спать каждую ночь? Нужно менять режим питания. За 4 часа до сна откажитесь от мяса, а на ужин лучше приготовьте овощи. На переваривание тяжелой пищи тело тратит больше энергии и сильнее нагревается. Также пейте больше воды перед сном, чтобы ночью не мучала жажда.