Разбираемся, в какую воду класть и сколько варить картошку в мундире и на пюре, , чтобы получилось вкусно и полезно.

Казалось бы, дело нехитрое - сварить картошку. Тем не менее, некоторые правила в этом деле все же нужно соблюдать. Например, многие не знают, в какой воде варить картошку для пюре или в мундире - холодной или горячей. Мы разобрались, есть ли этом есть существенная разница.

В какой воде варить картошку для пюре (кусочками)

В зависимости от того, что вы готовите - картофель кусочками, пюре или в мундире - зависит то, в какой воде нужно готовить овощ. Мы привыкли класть овощ в холодную воду, но кулинарные эксперты советуют подождать, пока вода закипит.

Почему картофель при варке лучше класть в кипящую воду? Оказывается, такая технология приготовления позволяет сохранить больше полезных веществ.

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Также для пюре лучше брать крахмалистые сорта картофеля - тогда он быстрее разварится и его будет легче разминать.

Сколько варить картошку для пюре? Готовят ее примерно 20 минут, до мягкости. Проверяют готовность вилкой - легко входит в кусочек, значит, картошка готова.

В какой воде варить картошку в мундире

Картошку в мундире считают наиболее полезной - под кожурой у нее сохраняется слой калия. Такой картофель нужно готовить как раз в холодной воде - заливают ее так, чтобы она покрывала овощ примерно на 3 см.

Лучше всего брать картофель, в котором содержится немного крахмала - тогда клубни не будут развариваться (обычно это картошка с белой кожурой). Чтобы при варке картошка не трескалась, в воду добавляют уксус - достаточно 1 ст. л.

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Как проверить, сколько в картошке крахмала: разрезать клубень, а затем снова сложить половинки - если слипаются, то крахмала в картофеле много, если нет - мало.

Сколько варить картошку в мундирах? Чтобы ориентироваться, как долго варить картошку, нужно смотреть на ее размер: среднюю готовят около 30-40 минут, более мелкую - около 25 минут. Проверяют готовность зубочисткой - она должна легко протыкать клубень.

И еще несколько нюансов, как правильно варить картошку в кастрюле:

используйте кастрюлю с толстым дном - чтобы овощ не пригорел;

готовьте в минимальном количестве воды - как уже говорили, она должна покрывать картошку на 3 см;

солите в начале варки;

берите картошку примерно одинакового размера, если готовите ее в мундире, если же кусочками, то они должны быть примерно такого же размера, как грецкий орех.

Также не забывайте, что для пюре нужно использовать только подогретое молоко - если оно будет холодным, то картошка в скором времени посинеет.

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