Важно хранить сосиски в холодильнике, при комнатной температуре они могут испортиться за несколько часов.

Срок хранения сосисок обычно указывается на упаковке. После открытия важно не пропустить тот момент, когда продукт уже не пригоден для употребления и может быть очень опасен для вашего здоровья.

Чтобы не рисковать, нужно запомнить несколько простых признаков и правил, как понять, что сосиска испортилась.

Срок годности сосисок в упаковке

Срок хранения сосисок в вакуумной упаковке самый долгий. Если ее не открывать, то колбасные изделия остаются пригодными до 35 суток при условии хранения их в холодильнике. В таком случае сосиски не должны испортиться.

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Сколько дней можно есть открытые сосиски

Если упаковку открыли, то срок хранения сосисок будет также зависеть от того, в какой они оболочке. Натуральная оболочка позволит хранить продукт в холодильнике около трех суток. Сосиски в полиэтиленовой оболочке продержатся максимум два дня. А если оболочка сделана из полиамидного вещества, то сосиски будут оставаться пригодными к употреблению до десяти дней.

Помните, важно хранить сосиски в холодильнике. При комнатной температуре у готового продукта срок хранения будет дольше, а вот сырые сосиски испортятся уже через 3-4 часа.

Как продлить срок хранения сосисок

Лучше всего не открывать упаковку до момента использования продукта. Это поможет продлить срок хранения.

Сырые сосиски можно отправить в морозилку. Для достижения наибольшего эффекта изделие следует плотно обернуть в пищевую пленку, фольгу, бумагу, или же просто поместить в пакет.

Соблюдая все условия, качество сосисок удастся сохранить на пару месяцев и смело употреблять.

Как понять, что сосиска испортилась

Одним из признаков того, что сосиски или сардельки больше не пригодны, является появление резкого кислого запаха. На поверхности продукта может образоваться липкая или скользкая пенка. Некоторые изделия темнеют или даже покрываются плесенью.

Также о порче продукта могут свидетельствовать образование капелек влаги под оболочкой.

Что значит, если сосиски сморщились

Если сосиски сморщились при любого вида термической обработке, это значит, что производитель добавил в продукт слишком много воды или каррагинана. Это природный гелеобразователь, который используют, чтобы улучшить консистенцию колбасных изделий.

Считается, что каррагинан неопасен. Однако, специалисты предупреждают, что в чрезмерных количествах он способен вызвать воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте. Поэтому следует быть осторожными.

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