Что такое растительное молоко, лучше ли оно коровьего и кому его пить нельзя.

Растительное молоко становится все более популярным. Оно не может заменить натуральное, но все же полезно. Из чего его делают, какое растительное молоко лучше, а когда его лучше все-таки не пить - рассказываем в материале.

Что такое растительное молоко и чем оно полезно

Растительное молоко - это молоко растительного происхождения. Получают его из овса, риса, мака, сои, орехов кокоса, миндаля, кешью, фундука. Чем полезно растительное молоко? В отличие от животного молока, оно не содержит лактозы - в этом его основной плюс. Многие переходят на растительное молоко как раз из-за непереносимости лактозы.

Кроме этого оно, по словам врачей благоприятно повлияет на состояние здоровья кожи человека и работу пищеварительной системы. Также улучшается общее самочувствие и исчезает тяжесть и дискомфорт, которые часто бывают после употребления животного молока.

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Какое молоко полезнее - коровье или растительное

Растительное и коровье молоко - это два разных продукта, которые нельзя сравнивать, так как каждое из них полезно по-своему. Какое молоко пить - это дело вкуса или же необходимости (например, непереносимость лактозы). В то же время, врачи подчеркивают, что растительное молоко не может полностью заменить молоко животного происхождения в ежедневном рационе. Умеренное употребление животного молока и кисломолочных продуктов пониженной жирности не способствует развитию избыточной массы тела, но при этом является хорошей профилактикой полигиповитаминозов и остеопороза. Поэтому исключать коровье молоко и кисломолочные продукты из рациона без медицинских показаний не следует.

Врачи-педиатры категорически против перевода детей на растительное молоко, если для этого нет оснований. Особенно опасно давать такое молоко ребенку до трех лет – поскольку в растительном молоке нет животного белка, оно может привести к белковой недостаточности и дефициту кальция, необходимого для развития костей и мышц, кроветворной системы.

Растительное молоко - виды и польза

Как уже говорилось, растительное молоко может быть овсяным, рисовым, соевым и ореховым. Разные виды молока полезны по-своему, остановимся на самых популярных:

миндальное молоко - богато растительным белком, а также калием и магнием, что улучшает работу ЖКТ;

овсяное молоко - хорошо усваивается организмом и нормализует обмен веществ.

кокосовое молоко - содержит вещества, которые помогают в работе с патогенной флорой;

рисовое молоко - благоприятно влияет на работу нервной системы, нормализует пищеварение и имеет противовоспалительное действие.

Вегетарианцам советуют пить именно ореховое молоко - из миндаля, кешью, грецких орехов или фундука - содержит больше белка, чем молоко из овса и риса. Но если есть аллергия на орехи, то от орехового лучше отказаться.

А вот лучшее растительное молоко для кофе - кокосовое, так как оно более жирное, чем другие виды.

Можно ли кипятить растительное молоко

Растительное молоко не советуют подвергать термической обработке - под воздействием температуры в нем разрушаются полезные белки. Также такое молоко может свернуться и потерять свой вкус.

Как сделать растительное молоко в домашних условиях

Отвечая на вопрос: "Какое молоко самое полезное?", ответ однозначен - домашнее. Конечно, его можно купить, но купленное в магазине может оказаться не совсем полезным: производители часто добавляют в продукт различные добавки, например, эмульгаторы, улучшители вкуса, сахар, растительные масла. Наименьшее зло, говорят эксперты - кокосовое молоко, там меньше всего посторонних ингредиентов.

Как сделать растительное молоко дома: для этого нужно замочить ингредиенты, измельчить их в блендере и профильтровать. Можно приготовить растительное молоко из мака или кокосовой стружки.

Растительное молоко из кокосовой стружки

Ингредиенты:

кокосовая стружка - 50 г;

вода - 1 л.

Промойте кокосовую стружку и залейте водой. Перебейте в блендере в течение 5 минут. Процедите и добавьте мед по вкусу.

Растительное маковое молоко

Ингредиенты:

мак - 100 г;

вода - 1 л.

Промойте мак, залете водой и оставьте на 1-2 часа. Слейте воду, добавьте 1 л воды и пробейте мак с водой порциями в течение 5 минут. Процедите и добавьте мед по вкусу.

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