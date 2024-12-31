Некоторые хитрости помогут создать кулинарный шедевр.

Мясо в духовке - коронное блюдо многих хозяек, которое принято готовить на праздничный стол. Новый год не исключение, ведь украинские женщины будут запекать курицу или свинину в рукаве, фольге или на противне. Узнайте, как мариновать мясо для запекания, чтобы получить идеальное блюдо.

Самый лучший маринад для мяса - варианты

Кулинары и опытные хозяйки сходятся во мнении, что маринад нужно выбирать в зависимости от мяса, которые вы хотите готовить. К примеру, свинина отлично приготовится, если смазать ее горчицей с медом, а затем посыпать чесноком, базиликом или хмели-сунели. Для говядины лучше использовать прованские травы и различные кисло-сладкие соусы.

Какой маринад лучше всего размягчает мясо? Ответ простой - тот, что в своем составе имеет кислоты. Уксус, гранатовый сок, киви, кефир, вино - все эти продукты отлично подходят для маринования мяса. Если дополнительно еще и добавить соль, приготовленная тушка будет таять у вас во рту.

Видео дня

Как мариновать мясо - правила и советы

Если не знаете, как замариновать мясо для запекания в духовке, воспользуйтесь простыми, но эффективными советами:

для запекания лучше брать куски мяса без костей - это может быть филе или окорочок;

если запекаете целый кусок, следите, чтобы по весу он был не больше 2 кг, иначе по краям он может подгореть, а внутри не пропечься;

керамика - самый лучший материал для запекания, лучше брать форму из него;

если используете противень, обязательно укутывайте мясо в фольгу или хотя бы застилайте дно пергаментом.

Если вы запомните эти простые правила о том, как замариновать мясо для запекания в духовке, то сможете в любых условиях и практически из "ничего" приготовить шикарное мясное блюдо.

Полезный совет: никогда не используйте для маринада соль или приправы, в которых есть соль. Она "вытягивает" влагу из мяса, из-за чего кусочек становится сухим и жестким.

Как замариновать мясо для духовки - простой рецепт

Хозяйки, которым нужно замариновать мясо для запекания, чтобы блюдо получилось нежным, сочным и ароматным, могут взять на вооружение этот рецепт. Его можно использовать для любой части свинины, но особенно хорошо он показывает себя в отношении корейки, которая считается довольно сухой.

Ингредиенты:

один килограмм корейки на кости;

60 мл оливкового масла;

один зубчик чеснока;

половинка лимона;

треть чайной ложки зиры;

одна чайная ложка семян кориандра;

черный перец горошком;

на кончике чайной ложки - сушеный чеснок, куркума, апельсиновая цедра, горчичный порошок, белый перец;

полторы чайных ложки итальянских трав;

две щепотки красного острого перца.

Свинину вымыть, нарезать порционно кусочками так, чтобы каждый слайс был толщиной примерно 2.5 см и оказался на собственной кости. Соединить в отдельной емкости зиру, измельченные семена кориандра, 8 горошинок черного перца, сушеный чеснок, куркуму, апельсиновую цедру, горчичный порошок, белый перец, итальянские травы и острый перец. Туда же влить оливковое масло, перемешать.

Выдавить сок из лимона, добавить в маринад тертую лимонную цедру и измельченный чеснок. Выложить в тарелку свинину, каждый кусок щедро обмазать маринадом. Покрыть тарелку пленкой, убрать мясо в холодильник на 5-6 часов, потом запекать в духовке по своему рецепту.

Вас также могут заинтересовать новости: