Подставка для искусственной елки или живой, которая прочно удержит пышную красавицу - в материале УНИАН.

Новый год 2023 - время, когда у людей появляется множество хлопот. Нужно не забыть купить продукты, нарядить квартиру и приобрести самый главный атрибут праздника - вечнозеленое дерево. УНИАН расскажет, как делается подставка для живой елки своими руками.

Ранее мы говорили о том, как нарядить елку на Новый год 2023 правильно.

Самодельная подставка для елки из дощечек

Если вы купили елку высотой 1-1.5 м, то такая подставка окажется идеальным вариантом, так как подходит только для небольших деревьев. Для того, чтобы ее сделать, вам нужны:

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длинные дощечки (60х15х3 см) - 2 шт;

квадратные дощечки (15х15х3 см) - 2 шт;

саморезы;

шуруповерт;

рулетка.

Возьмите длинные дощечки, отмерьте на каждой из них расстояние 22.5 см и нарисуйте линию. Положите дощечки крест накрест к границе соприкосновения. Скрепите саморезами крестовину, а по краям верхней дощечки прикрепите квадратные части. Посредите длинной дощечки просверлите отверстие, по диаметру равное стволу елки. Для того, чтобы прочно закрепить дерево, можно использовать длинный винт.

Подставка для елки из дерева в виде пенька

Те люди, у которых в хозяйстве есть сруб дерева (небольшой пенек), могут использовать его в качестве подставки под елку. Вам достаточно будет просто выровнять пенек так, чтобы он устойчиво стоял на полу, а после - просверлить посередине отверстие под диаметр ствола елки. Дополнительно пень можно задекорировать - попшикать искусственным снегом, наклеить блестки, стразы или "дождик".

Простая подставка для елки из пластиковых труб

Оригинальный вариант для украинцев, у которых после ремонта остались куски труб из ПВХ. Из них вполне можно сделать хорошую подставку для елки, если проявить немного смекалки. Убедитесь, что в вашем доме найдутся:

крестовина для соединения труб;

пластиковая труба 120 см;

заглушки без резьбы - 5 шт;

саморезы;

шуруповерт;

краска.

Для начала, вам нужно разрезать трубу на 4 части и соединить их крестовиной. Далее - надеть заглушки на свободные концы труб, а еще одну - установить по центру крестовины отверстием вверх. Не забудьте прикрутить центральную заглушку саморезами, чтобы она прочно держалась на трубах. Вуаля - можете красить трубы в коричневый цвет (под дерево) и ставить елочку внутрь заглушки.

Полезный совет: если елка у вас слишком высокая, то оптимально будет поставить в заглушку еще один кусочек трубы.

Подставка для маленькой елки своими руками из бутылки

Иногда так случается, что пластиковые бутыли для воды перестают быть пригодными - на стенках образуется несмывающийся налет, а на дне емкости - осадок зеленого цвета. Воду в такие бутылки наливать уже нельзя, а вот сделать из них подставку для елки - легко. Все, что вам нужно - это просто разрезать бутыль на две части, а затем вставить верхнюю в нижнюю. Из пустой бутылки от шампуня или геля для душа можно сделать цилиндр и установить его в горлышко, а уже туда вставлять ствол дерева.

Полезный совет: налейте в нижнюю часть бутылки воду, чтобы конструкция была более устойчивой, а елка впоследствии не упала.

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