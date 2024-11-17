Определить, сладкие мандарины или нет, достаточно просто – рассказываем, как.

Порой найти в магазине сладкий мандарин - что сыграть в лотерею. Кто-то пытается определить по цвету кожуры, кто-то гадает по размеру, и в этом есть некоторый смысл. Рассказываем, как правильно выбрать мандарины, чтобы они были сладкими и без косточек (или почти) - на какие признаки нужно смотреть и какие сорта лучше брать.

Какие мандарины сладкие - ориентируемся на сорт

Чтобы выбрать сладкие мандарины, в первую очередь нужно ориентироваться на их сорт, хотя сладость зависит также и от места их выращивания, и времени сбора урожая.

Самыми сладкими считаются такие сорта:

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"Клементин" - весьма популярный сорт, гибрид апельсина и мандарина, родом из Алжира. Плоды ярко-оранжевые, сплющенной формы снизу и сверху, сладкие и сочные. Выращивают клементин в Марокко, Испании, Италии, Алжире, появляется он на прилавках с октября.

"Муркотт" - гибрид мандарина и танжерина, который называют еще "медовый". Родом из американского штата Флорида. Тоже сладкий, но менее сочный. Часто в нем много мелких косточек. Везут из разных стран, продается с ноября.

"Уншиу" (причисляют к сорту "Сатсума") - родом из Китая, выращивают его во многих странах, привозят часто из Грузии. Шаровидные плоды, приплюснутые у основания, с ярко-оранжевой кожурой, немного бугристой, которая легко отделяется. Плоды часто невзрачные и матовые - их не обрабатывают воском, мякоть - мясистая и сладкая, с легкой кислинкой. Эти мандарины без косточек, продаются с середины декабря.

Мандарины, которые созревали в теплом климате, обычно более сладкие, чем те, которые созревали в холодном.

Как отличить сладкие мандарины от кислых внешне

Кроме сорта, есть три признака, которые указывают на сладость этих фруктов.

При покупке нужно смотреть на:

кожуру - она не должна иметь повреждений, пятен, вмятин, быть липкой или сухой. Замечено, что ярко-оранжевые мандарины обычно слаще, хотя желтые сорта также бывают сладкими.

вес - при выборе ориентируйтесь на вес, а не на размер, большие мандарины не означает, что они сладкие. У более тяжелых фруктов больше сока, хотя внешне он может выглядеть маленькими.

"попку" мандарина (место, откуда рос стебель) - это также хороший индикатор сладости. Если она темного цвета, то мандарин снимали с дерева уже спелым.

Ранее мы рассказывали, как превратить кислые мандарины в сладкие - за 30 секунд и еще несколько методов.

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