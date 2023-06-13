Почему бутерброд столь вреден может быть совершенно неочевидным, однако придумать еще более нездоровое блюдо для завтрака непросто.

Готовить этот кулинарный шедевр очень просто, а брать с собой на учебу или работу так удобно, что никто и не задумывается, чем вреден бутерброд с сыром или колбасой. Кроме того, многим может показаться, что колбасы и сыр содержат белок и кальций, а значит отлично подходят для завтрака.

Но на самом пользы от такой пищи совсем немного, а вот рисков - море. Чем так опасны бутерброды - расскажет УНИАН.

Почему нельзя есть бутерброд с колбасой и сыром - объяснение

Ответ может быть не совсем очевидным, но причин, почему вредно есть бутерброды (особенно - ежедневно) сразу несколько.

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Обработанное мясо, такое как колбасы, обычно содержит много натрия - соли. При избыточном употреблении натрия от повышенного артериального давления и других сердечно-сосудистых проблем никуда не деться.

Кроме того, колбаса и сыр содержат большое количество насыщенных жиров. Употребление их в избытке может увеличить риск сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем. А если добавить в бутерброд колбасу, поджаренную на сковороде или во фритюре, ситуация станет еще хуже, ведь содержание жиров и трансжиров, которые вредны для здоровья, только возрастет. Так что ответ на вопрос о том, вредны ли горячие бутерброды с сыром и колбасой, также положительный.

Можно ли питаться бутербродами - полезные альтернативы сыру и колбасе

Решающее значение для сбалансированного завтрака играют клетчатка, витамины и минералы, а их высоким содержанием сыр с колбасой едва ли могут похвастаться. Хорошей альтернативой могут стать тосты (отлично, если цельнозерновые!). К примеру, колбасу и сыр можно заменить нарезанным ломтиками авокадо и омлетом или яйцами-пашот. Авокадо содержит полезные жиры, а яйца - хороший источник белка и необходимых питательных веществ.

Также неплохая идея - начать свой день с тарелки овсянки. Как сделать так, чтобы овсяная каша вышла и вкусной, и полезной, УНИАН уже рассказывал ранее.

Вариант побыстрее - цельнозерновые хлопья или мюсли с низким содержанием сахара. Их можно есть с молоком или растительным молоком (соевым, овсяным, миндальным).

Также не займет много времени приготовление греческого йогурта с фруктами и орехами. Лучше выбирать йогурт с высоким содержанием белка и пробиотиков. Фрукты и ягоды можно выбрать на свой вкус, как и орехи - они добавят хруста и полезных жиров в ваш завтрак.

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