Почему в газовой духовке сохнет выпечка и как это исправить - читайте в статье.

Многие во время готовки сталкивались с тем, что выпечка не пропекалась, либо и вовсе подгорала. Это не всегда свидетельствует о том, что вы не следовали рецепту или ошиблись с нужной температурой.

В этой статье УНИАН расскажет, почему пригорает пирог в духовке и для чего сыпать в нее соль.

Почему в духовке не пропекается верх

Существует множество технических причин, по котором духовка может "гореть" и неправильно работать. В этих случаях необходимо вызвать мастера, который поможет разобраться с этой проблемой.

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Однако часто причина гораздо проще - жар в газовой плите выходит снизу и неравномерно распределяется по духовке. Из-за этого дно выпечки может подгореть, но она останется сырой внутри и сверху. Есть несколько легких способ, которые могут это исправить.

Зачем сыпать соль на дно духовки

На дно духовки можно поставить противень с крупной солью. Это поможет равномерно пропечь блюдо, так как соль, остывая, будет отдавать тепло. Некоторые хозяйки сыпят соль прямо на дно формы, в которой выпекают.

Важно, что соль в духовке никак не влияет на вкусовые качества блюда. Со временем она может пожелтеть, однако это не помешает ей выполнять нужную функцию.

Для чего нужен кирпич в газовой плите

Красный кирпич выполняет практически ту же функцию, что и пищевая соль. Он вбирает в себя лишний жар и обеспечивает равномерное распределение тепла по духовке.

Кроме того, в магазинах можно купить специальные пекарские камни. Они облегчат процесс готовки, заставив забыть вас о том, что такое испорченная выпечка.

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